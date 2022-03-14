Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
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Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada "Cinsel saldırı" nedeniyle hakkında Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari G.Y'yi yakaladı.

G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Yerköy, Yozgat, Güncel, Haberler

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