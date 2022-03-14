Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
AA - Ferhat Kayhan - Güncel
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada "Cinsel saldırı" nedeniyle hakkında Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari G.Y'yi yakaladı.
G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Ferhat Kayhan - Güncel