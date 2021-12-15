Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Hakkında hırsızlık suçundan 21 yıl 29 ay 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.C'nin Sorgun ilçesinde bulunduğunu tespit eden Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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