Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 1 kişi tutuklandı.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan H.M. emniyet ekiplerince yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sorgun ilçesinde bulunan ikametinde yakalanan H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - YOZGAT

Yozgat'ta FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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