Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı

Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında yakalama emri bulunan M.T'nin Sorgun ilçesinde ikamet ettiği ve dolmuş şoförlüğü yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evinin önünde yakalanan M.T, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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