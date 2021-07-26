Yozgat'ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan polis memurluğundan ihraç Y.A.'yı Şefaatli ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı