Yozgat'ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı
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Yozgat'ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan polis memurluğundan ihraç Y.A.'yı Şefaatli ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Yozgat'ta FETÖ'den 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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