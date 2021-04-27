Evden kombi ve musluk çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Evden kombi ve musluk çalan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bir evden kombi ve musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta bir evden kombi ve musluk çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Yenicami Mahallesi Dar Sokak'ta bir evden 2 şüphelinin kombi ve musluk çalması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin çaldıkları malzemeleri hurdacıya satmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, operasyonla N.E. ve M.İ.Y'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evden kombi ve musluk çalan 2 şüpheli tutuklandı
Evden kombi ve musluk çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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