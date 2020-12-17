Yozgat'ta ev yangını
17.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:54
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarayköy'de bulunan tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yerköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Büyük çapta hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan