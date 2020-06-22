Yozgat'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Yozgat'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

YOZGAT - Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yeri yağmur altında kalırken bir vatandaşın yağmur altında sabun ve fırça ile aracını yıkaması dikkatleri çekti.

Yozgat'ta akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yollar göle dönerken çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Sağanak yağış sonrası etkili olan ve fındık büyüklüğünde yağan dolu kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken park halindeki bazı araçlar da suya gömüldü. İş yeri ve evleri sularla dolan vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar da tıkalı olan logarları açtı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına ve çiçeklere zarar verdi. Dolu nedeniyle araçlarının hasar görmesini istemeyen vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye örttü. Bir vatandaşın ise yağmuru fırsat bilerek aracını köpük ve fırça ile yıkaması kameralara takıldı.

Kaynak: İHA