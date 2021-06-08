Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU

Son dakika haberler: YOZGAT'ta akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.