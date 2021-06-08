Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: YOZGAT'ta akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

YOZGAT'ta akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Özlüce Köyü yakınlarında oluşan sel nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu ulaşıma kapandı.

Yozgat'ta saat 18.30 sıralarında başlayan yağmur, il genelinde etkisini arttırdı. Zamanla şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Özlüce Köyü yakınlarında sel oluştu. Sel nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu ulaşıma kapandı, tarım alanları su altında kalarak ürünler hasar gördü.

Emin Elbaşı yönetimindeki 38 BM 447 plakalı kargo kamyonu, menfezlerden taşan sel suları nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kamyon sürücüsü Elbaşı, yaşanan olayla ilgili Yolda ilerlerken sel yolun üstünden aştı ve şiddetiyle arabayı sürükledi diye konuştu.

Özlüce Köyü mevkisinde oluşan sel suları nedeniyle Yozgat-Boğazlıyan Karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak suların çekilmesini bekledi. Kapanan karayolunda jandarma tedbir aldı. Suların çekilmesiyle birlikte ulaşıma kontrollü olarak izin verildi.

TARIM ALANLARI TAŞKIN NEDENİYLE HASAR GÖRDÜ

Taşkın nedeniyle şeker pancarı ve hububat ekili alanlarda hasar oluşurken, sulama boruları da sel sularına kapıldı. Özlüce Köyü Muhtarı Mehmet Yılmaz, Şiddetli yağmur yaklaşık yarım saat dolu ile karışık yağdı, menfezler taştı derelerden sel geldi. Ekili alanlarımızda hasar oluştu. Tarlalarımız çamurla kaplandı diye konuştu.

Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU
Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU
Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU
Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Selçuk Balcı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | YOZGAT'TA ETKİLİ OLAN YAĞMUR, SEL VE TAŞKINLARA NEDEN OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 23:43:06. #1.16#

title