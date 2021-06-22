Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi
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Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi YOZGAT (İHA)-Yozgat merkeze bağlı Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde etkili olan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi

YOZGAT - YOZGAT (İHA)-Yozgat merkeze bağlı Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde etkili olan sel, ekili alanlara zarar verdi.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve sağanağın ardından sel oluştu. Merkeze bağlı, Kırım, Türkmensarılar, Gülyayla, Bişek köyünde hububat başta olmak üzere mercimek, nohut, ayçiçeği ekili alanlar sel nedeniyle zarar gördü.

Kırım köyünde sel nedeniyle köy mezarlığının duvarları yıkılırken birçok mezarda hasar oluşurken arı kovanları da kullanılamaz hale geldi. Köyde çok sayıda kümes hayvanı ile 2 de büyükbaş hayvan sel sularından telef oldu.

Kırım köyünde sele kapılıp ıslanan kaz ve kedi yavrusunu da vatandaş fön makinesiyle kurutarak hayata tutunmalarını sağladı.

Bölgede İl jandarma komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl AFAD ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme çalışması başlattı.

Türkmensarılar köyü muhtarı Hasan Duyar, "Felaket bir yağmur yadı her yer tahrip oldu. Sulak olan arazi tamamen zarar gördü. Fasulye, soğan, hububat, arılar, su motorları, sulama boruları, hepsi zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika yağdı bu hale geldik" dedi.

Kırım köyü sakinlerinden Ercan Yılmaz ise "Sabah saatleriyle yağmur başladı, yarım saat kadar sürdü. Köyde tamamen sel gitti. Sel beni de aldı zor tuttum kendimi. Çok büyük bir felaket yaşandı. Köyün bütün arazileri zarar gördü. Çok zor durumdayız, mezarlık duvarları, çocuk oyun alanları, su boruları hep zarar gördü. İnşaat malzemelerim su tesisat borularım hepsi gitti. 35 tane kazım vardı 3 tane kaldı, tavuklarım, kedilerim hepsi gitti"

şeklinde konuştu.

Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi
Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi
Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi
Yozgat'ta etkili olan sel ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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