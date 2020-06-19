Yozgat'ta eski askerlik şubesi binası kültür merkezi olacak Yozgat'taki eski askerlik şubesi binası belediye tarafından kültür merkezine dönüştürülüyor.

Yozgat'taki eski askerlik şubesi binası belediye tarafından kültür merkezine dönüştürülüyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla yapılan "Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi Projesi" protokolünün imzalandığını bildirdi.

Köse, merkezde akıl ve zeka atölyesi, kodlama, resim ve müzik atölyeleri ile kütüphane bulunacağını belirterek, "Yıllardır boş duran tarihi askerlik şubesi, Yozgatlı çocuklar ve gençlerin hizmetine sunulacak. Belediyemiz ve KOP İdaresi ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz projemizin çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak. Eğitim ve kültür merkezimiz Yozgat'ımıza değer katacaktır. Tarihe tanıklık eden binamızın içerisinden artık tarih yazacak gençlerimizin yetişeceğine inanıyoruz. Bugün de projemizin protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA