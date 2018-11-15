Yozgat'ta Erik Ağacı Çiçek Açtı

Yozgat'ta Bozok Üniversitesi yerleşkesinde erik ağacı çiçek açtı.

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aysen Koç, AA muhabirine, yerleşkedeki bir erik ağacının çiçek açtığını, mevsimi olmamasına rağmen bu durumun gelecek yıl için verimi düşüreceğini söyledi.

Bu yıl meyve veren ağaçlardan bazılarının sonbaharda tekrar çiçek açtığının görüldüğünü ifade eden Koç, "Bu, bitkilerin şaşırdığını gösteriyor, normal bir durum değil. Mevsimsel olarak değişimler bitkileri de şaşırtıyor." dedi.

Normalde bu bitkinin kışın bir soğuklamasını, ilkbaharda da sıcaklamasını sağladıktan sonra çiçek açması gerektiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Bugünlerde havaların bir sıcak, bir soğuk olması, geceleri oldukça soğuk geçmesi, gündüz fazla sıcak olması, bitkinin strese girdiğini de gösterebilir ya da bazı çeşitlerin farklı sıcaklık istekleri var ve soğuklama istekleri var. Bu soğuklama isteğini sağlayıp bitki sanki kışı geçirmiş gibi gündüz de aldığı sıcakla havanın durumu bitkiyi kandırıyor, zamanı gelmişcesine çiçek açıyor. Bu açan çiçekler seneye açmayacak. Bu da verimi düşürecek. Meyve yetiştiricileri için istenmeyen bir durum."

Erik ağacının çiçek açtığını gören Mustafa Köse de Yozgat'ta bugünlerde kar yağışı olması gerektiğini söyledi.

Köse, "Yozgat'ta 11. ayda normalde kar, fırtına, tipi olması gerekirken erik ağacı çiçek açıyor. Bu, Allah'ın bir hikmeti. Gelecek sene bu ağaçta meyve olmaz çünkü kırağı vurur. İnanılmaz bir olay, iklim değişikliği böyle bir şey olsa gerek." ifadelerini kullandı.