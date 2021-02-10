Yozgat'ta en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi
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Yozgat'ta en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

10.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:34
Yozgat'ta en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında ocak ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi.

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "OkuYoz Projesi" kapsamında ocak ayında en çok kitap okuyan öğrenci ve veliler ödüllendirildi.

Yozgat Valiliği konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, bilginin güç olduğu dönemde bilgiye sahip olmak gerektiğini söyledi.

Polat, "Bilgi toplumu olmak ve çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları ve kendilerini geliştirmeleri için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi. Sevdamız eğitim. Bu sevda ile tüm dinamiklerimizi seferber ediyoruz. OkuYoz Projesi ile amacımız Yozgat genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak, halkımızı okumaya teşvik etmek ve aynı zamanda çocuklarımıza örnek olarak bu alışkanlığı onlara da aşılamak. Proje kapsamında ilk ay tamamlandı. İl genelinde projemize büyük katılım sağlandı ve 25 bin 908 kitap okunmuş oldu." dedi.

Daha sonra, ilkokul, ortaokul, lise ve veliler olmak üzere 4 kategoride en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenci ve veliler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Ödül törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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