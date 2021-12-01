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Yozgat'ta ekmek 2 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yozgat'ta ekmek 2 lira oldu

Yozgat'ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 liradan satılmaya başladı.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, bugünden itibaren 2 liradan satılmaya başladı.

Yozgat'ta ekmeğe 1 Aralık 2021 tarihi itibariyle 25 kuruş zam geldi. Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 liraya yükseldi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, zamma ilişkin şunları söyledi: "Dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatı 200 TL'den 350 TL'ye yükseldi. Yine bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncılarımız ciddi manada zarar içindelerdi. Yozgat TSO olarak elbette vatandaşın ekmeği pahalı yemesini istemeyiz ama il genelinde binin üzerinde fırında istihdam söz konusu. Bu zam fırınlarımızı bir süre daha ayakta tutacak bir zam. Bu zammın verilmesi gerekiyordu, yani mecburi bir durum. Bu zam oranı dahi maliyetin altında kalmıştır. Fırıncılarımız yine fedakarlık yapmaktadır. Zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadelelerine devam ediyorlar. İnşallah içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlardan kurtuluruz ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız.

(Bahadır Muhlis Gökgül-İHA)

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