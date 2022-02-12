Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 2,5 lira oldu - Haberler
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Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 2,5 lira oldu

AA, Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 2,5 lira oldu

Yozgat'ta 2 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 liraya yükseldi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 2 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 liraya yükseldi.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlıklarınca fırınlara gönderilen fiyat tarifesinde 200 gram ekmek 2,5 lira, 200 gram pide 2,75 lira, 200 gram parmak çörek fiyatı 3 lira olarak belirlendi.

Ekmeğin zamlı fiyattan satışına bugün başlandı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ticaret, Yozgat, Güncel, Haberler

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