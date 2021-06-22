Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı
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Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı

Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kırım ve Türkmensarılar köylerinde yaşanan sel, ekili arazilere zarar verdi.

YOZGAT'ta etkili olan sağanak nedeniyle Kırım ve Türkmensarılar köylerinde yaşanan sel, ekili arazilere zarar verdi.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, merkeze bağlı Kırım ve Türkmensarılar köylerinde sele dönüştü. Her iki köyde de sel nedeniyle ekili araziler, su altına kaldı. Sebze ve meyve ekili bahçelerde zarar oluştu.

Kırım köyünde Ercan Yılmaz'a ait kümesteki 30 kaz ve 5 tavuk telef oldu. Yılmaz, "Köyümüzde ilk defa böyle bir sel oluştu. Ekili alanlar, köy mezarlığı, çocuk oyun parkı sel suları altında kaldı. Kümes hayvanlarımız telef oldu. Selin geldiğini gördüm ve geri çekilmesem beni de götürecekti" dedi. Öte yandan Yılmaz ve ailesi, su basan ahırda ölmek üzere olan yavru kedi ve kazı kurtarıp evlerinde koruma altına aldı.

Türkmensarılar köyü muhtarı Hasan Duyar da "Ekili alanlarımız sel sularından zarar gördü. Yarım saat kadar yağan yağmur ve dolunun şiddetiyle sel oluştu" diye konuştu. İki köyde de hasar tespit çalışması başlatıldı.


Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı
Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı
Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı
Yozgat'ta ekili arazilerde 'sağanak' zararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

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