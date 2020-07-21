Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 21 hafız belge aldı Yozgat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 21 hafıza düzenlenen törenle belgeleri verdi.

Yozgat'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 21 hafıza düzenlenen törenle belgeleri verdi.

Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Köse, "Yozgat'ta 5 yıldızlı otel konforunda Kur'an kurslarımız var. Bunlardan bir tanesi iş insanı Bilal Şahin beyin yapmış olduğu hafızlık okuludur. Kendilerine Yozgat'ımıza böyle bir yeri kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Allah böyle hayır işleyenlerden razı olsun ve sayılarını artırsın." dedi.

İl Müftüsü Salih Sezik de 21 öğrencinin hafızlığını tamamladığını bundan sonra Yozgat'ta daha çok hafız yetişeceğini söyledi.

Hafızlara seslenen Sezik, "Sevgili çocuklar, sizler Kur'an-ı Kerime talebe oldunuz. Sizler günümüzün Hz. Aişe'si, Mushab bin Umeyr'i olacaksınız. Sizlerden beklentimiz çok büyük." dedi.

Hayırsever iş insanı Bilal Şahin de Kur'an öğrenenleri görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Hafızlarımızı görmek beni aşırı derecede mutlu etti. Müftümüze, daire personeline, hafızları yetiştirenlere ve onların anne babalarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Törende hafızlara belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA