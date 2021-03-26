Yozgat'ta eğitime kar tatili
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Yozgat'ta eğitime kar tatili

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yozgat'ta eğitime kar tatili

Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı il genelini beyaza bürüdü. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı ilimiz genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma 1(Bir) gün ara verilmiş olup, eğitim uzaktan devam edecektir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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