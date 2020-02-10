Yozgat'ta eğitime kar engeli
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Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

10.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:20
Yozgat'ta eğitime kar engeli

'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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