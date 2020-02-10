Yozgat'ta eğitime kar engeli

10.02.2020 00:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:38

Yozgat'a bağlı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri ve Sarıkaya ilçelerinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği daha önce bildirilmişti.

Kaynak: AA