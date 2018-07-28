Yozgat'ta Düğünde Maganda Kurşunu: 2 Yaralı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İnönü köyündeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

Seken mermilerin isabet ettiği 5 yaşındaki Yaren Yağız ve Davut Yılmaz (55) yaralandı.

Ambulanslarla Çayıralan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Yaren Yağız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen ve düğün için Kayseri'den geldikleri belirlenen damadın 5 arkadaşını gözaltına aldı.