Yozgat'ta "Drift" Yapan 5 Sürücüye 25 Bin 10 Lira Ceza
Yozgat'ta "drift" yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.
Yozgat'ta "drift" yapan 5 sürücüye 25 bin 50 lira trafik cezası yazıldı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki farklı kavşaklarda drift yapan araçlar, MOBESE kameralarınca tespit edildi.
Polis ekipleri, drift yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin 10'ar liradan toplam 25 bin 50 lira ceza kesti.
Ayrıca, sürücülerin ehliyetine 2 ay el konuldu, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.
Öte yandan iki aracın çarpışma anı da kameralara yansıdı.