Yozgat'ta dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Haberler
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Yozgat'ta dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Yozgat'ta dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen 2 kişinin araçla Kahramanmaraş'a geldiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güzergahlarda tedbir alan ekipler, şüphelilerin aracını Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda durdurdu.

Ekipler, araç ve şüphelilerin üst aramasında, 9 bin 500 dolar ve 4 bin 830 lira ile 3 hesap cüzdanı ele geçirdi.

Araçtaki B.M. (17) ile İ.S. (31), Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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