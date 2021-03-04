"Dinamik Denetim Süreci" başladı
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"Dinamik Denetim Süreci" başladı

04.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18

Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimlere katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimlere katıldı.

Şehzade Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Polat, hem esnafın hem de müşterilerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Denetimde vatandaşlarla da sohbet eden Polat, gazetecilere, Yozgat'ın orta riskli iller arasında olduğunu söyledi.

Polat, sarı bölgeden, turuncuya veya maviye geçmenin kolay olduğunu belirterek, "Tedbirlere uyduğumuz zaman maviye geçeriz uymadığımız zaman turuncuya geçeriz. Biz bugün il genelinde 2 binin üzerinde denetim ekibimizle sahadayız. Herkesi bilinçlendiriyoruz, farkındalık yapıyoruz. Tekrar kısıtlama dönemine girmemek için esnaflarımızı uyarıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Tüm hemşerilerimize biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Hep beraber tedbirlere uymamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan, Lise ve Sarraflar Caddesi'nde emniyet ekipleri vatandaşların ateşini ölçüp HES kodunu sorgularken, emniyet araçlarından da sürekli anonslar yapılarak vatandaşlar uyarılıyor.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özer Uysal, Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun da katıldı.

'Dinamik Denetim Süreci' başladı
'Dinamik Denetim Süreci' başladı
'Dinamik Denetim Süreci' başladı
'Dinamik Denetim Süreci' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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