Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki gübrelerin yola saçılması nedeniyle Yozgat - Kayseri kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Kayseri, Yozgat, Güncel, Haberler

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