Yozgat'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA - Şahin Özmen - Güncel
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 01 CDD 74 plakalı tır, Yozgat- Kayseri kara yolu Cihanşarlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırın dorsesindeki gübrelerin yola saçılması nedeniyle Yozgat - Kayseri kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
AA / Şahin Özmen - Güncel