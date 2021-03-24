Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

24.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:29
Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Durak Çağlar (51) yönetimindeki 66 LH 365 plakalı otomobil, Yozgat - Sivas kara yolu Osmaniye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Çağlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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