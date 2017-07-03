Yozgat'ta Deaş Soruşturması

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ ile ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol hükümleri uygulanan şahıs tutuklandı.



Sarıkaya Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, adli kontrol hükümleri uygulanan, örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan M.A. gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesindeki işlemlerinin ardından zanlı M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.