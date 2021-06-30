Son dakika haberi! Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika haberi! Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberi! Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Yozgat'ta emniyet ekiplerince yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat'ta emniyet ekiplerince yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu H.K.M.A'yı yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltın alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Bahadır Muhlis Gökgül/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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