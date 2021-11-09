YOZGAT'TA DEAŞ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, Deaş terör örgütüne yönelik operasyonda, 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da şafak vakti 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilecek.