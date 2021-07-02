Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
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Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve şehirler arası otobüs terminaline kurulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve şehirler arası otobüs terminaline kurulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte yoğunluğun yaşandığı noktalara aşı çadırı kuruldu.

Vatandaşlardan Mehmet Özdemir, AA muhabirine, hastaneye veya sağlık ocağına gitmeden aşı yaptırma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Herkesin aşı olmasını isterim, bu hastalıktan kurtulmak için aşı olmamız gerekir. Yoldan geçerken burada aşımı oldum." dedi.

İdris Deniz de "Devletimizden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hastaneye gitmeden ayağımıza gelen hizmeti değerlendirdim, vatandaşların da değerlendirmesini isterim." diye konuştu.

Ali Arslan Ersoy ise tesadüfen gördüğü çadırda aşısını yaptırdığını anlatarak, "Üçüncü doz aşımı yaptırdım. Sağlık görevlileri çok ilgili, onlara teşekkür ediyorum, herkese aşı olmasını da tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Cumhuriyet Meydanı ve terminale Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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