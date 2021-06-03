Yozgat'ta çobanların bulduğu karaca yavrusu biberonla beslendi

Yozgat'ta çobanlar tarafından bulunan yavru karaca, koruma altına alındı.

Yozgat'ta çobanlar tarafından bulunan yavru karaca, koruma altına alındı.

Çekerek ilçesine bağlı Fuadiye köyü yakınlarında hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan karaca yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Görevliler karacaya biberonla süt içirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, gazetecilere, 3 yıl önce Yozgat'ta karaca varlığının tespit edildiğini söyledi.

Yavrunun 1-2 günlük olduğunu ifade eden Eğilmez, "Karaca, çobanların otlattığı hayvanların peşine takılmış. Çobanlar da köpekler ve yırtıcı hayvanlar zarar vermesin diye bize bildirdi. Biz de onlardan teslim aldık. İnsan eli değdiği için annenin yavruyu tekrar sahiplenme ihtimali çok zayıf. Kurumumuzun tesislerine göndereceğiz. Hayvan daha sonra tekrar doğaya salınacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul