Yozgat'ta çiftçiler ekim için tohumluk hazırlığına başladı Yozgat'ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken, bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.

Yozgat'ta çiftçiler bir taraftan hububat hasadını yaparken, bir taraftan da yeni ekim dönemi için tohumluk hazırlıklara başladı.

Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde tarladan biçtikleri tohumluk buğdayı selektöre getiren çiftçiler, eleme yaparak yabancı ot tohumları, kırık buğdaydan arındırıyor.

İlaçlama işlemini de gerçekleştiren çiftiler kullanacakları tohumu ekime hazır hale getiriyor.

Çiftçilerden Adnan Ertuğrul, köylerinde hububat hasadının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Hasadını tamamlayan çiftçilerin tohumluk hazırlığına başladığını anlatan Ertuğrul, "Tohum olarak kullanacağımız buğday yeşil iken içerisindeki çavdar ve yabani otları temizliyoruz. Hasat sonrası da tohumluğu buğday selektörüne getirerek eleyip içerisinde kırık buğdayları, sap parçalarını, olgunlaşmamış buğday ile küçük olan yabani ot tohumlarını temizletip ilaçlayarak ekime hazır hale getiriyoruz." dedi.

Ertuğrul, her yıl 5-6 ton arasında tohum ektiklerini ifade ederek, "Sertifikalı tohum fiyatı yüksek olduğu için tohumun tamamını sertifikalı kullanamıyoruz. Ancak, bir sonraki yıl kullanacağımız tohum için sertifikalı tohum alıp üretim yapıyoruz ve ikinci yıl o ürettiğimiz ürünü 2. ekim olarak tohumluk yapıyoruz. Bu şekilde hem maliyetimiz düşüyor hem de iyi tohumluk kullanmış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA