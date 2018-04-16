Yozgat'ta CHP İl Yönetimi Oturma Eylemi Yaptı-Hd
Yozgat'ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptıYozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından, OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz adı altında oturma eylemi gerçekleştirildi.
Yozgat'ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptı
Yozgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından, OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz adı altında oturma eylemi gerçekleştirildi.
Yozgat Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP'liler olaysız bir şekilde meydanı boşalttı.