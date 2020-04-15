Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı
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Yozgat, Güncel

Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı

Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladıYOZGAT'ta, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

15.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:54
Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı

Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı

YOZGAT'ta, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin tahliyesi başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin tahliyesi de kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başladı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tahliyeler nedeniyle sabah erken saatlerinde cezaevi etrafında güvenlik önlemi aldı. Tahliye olan hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderildi. Gün içinde cezaevinden yaklaşık 200 hükümlünün tahliye olacağı öğrenildi.?

Yozgat'ta cezaevinden tahliyeler başladı

Kaynak: DHA

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