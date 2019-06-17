Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu tarım alanlarına zarar verdi

Yozgat'ın merkeze bağlı Lök köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle derelerin taşması sonucu tarım alanları ile çok sayıda ev, araç ve mandıra hasar gördü.

Lök, Gökçekışla ve Topçu köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Lök köyü ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ile beyaza büründü. Yağışın ardından birçok küçükbaş hayvan sele kapılarak telef olurken, büyükbaş hayvanların bulunduğu mandıralar da yıkıldı. Birçok evin bahçe kapısı ve duvarları da selde yıkılırken, araçlarda da maddi hasara yol açtı. Köyde ulaşımı sağlayan üç köprü de kullanılamaz hale geldi.

Kentte yollarda biriken sular da sürücülere zor anlar yaşattı. Yozgat-Boğazlıyan yolu Büyükincirli mevkiinde sel sularının taşıdığı ağaç kütükleri, trafiğin kapanmasına ve uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Trafiğin akışını engelleyen devasa kütükleri yoldan kaldırmak araç sürücülerine kaldı. Araçlarından inen sürücüler, yolun ortasında bulunan kütükleri kaldırarak trafiğin akışını sağladılar.

Tahıllarının dolu nedeniyle büyük zarar gördüğünü söyleyen Lök köyü sakinlerinden Atilla Ertuğrul, "45 dakika yağan dolu ekili alanları maalesef tamamen bitirdi. Bu seneki mahsullerden bir şey alamayacağız. Hayırlısı böyleymiş. Nohut, buğday ve arpa ekiliydi, şu anda bu ürünleri biçmek mümkün değil. İnşallah devletimiz çiftçilere yardım eder" dedi.

Hamza Kayhan ise, "Nohut ve buğday ekili alanlarımız büyük zarar gördü. Evlerimiz, mandıralarımız büyük zarar gördü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız zarar gördü. Allah bizlerin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Traktörünün camının dolu nedeniyle kırıldığını belirten Sefa Kaya da, "Evlerde ve köyümüzde olan maddi hasar had safhada, Allah yardımcımız olsun. Devlet büyüklerimizi köyümüze davet ediyoruz. Büyük bir afat yaşadık. Can kaybımız yok ama maddi olarak kaybımız aşırı fazla" dedi.

AFAD ve jandarma ekipleri Lök köyüne gelerek incelemelerde bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA