Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait 1300 sikke ele geçirildi
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Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait 1300 sikke ele geçirildi

06.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:36
Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait 1300 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Biri Suriye uyruklu 3 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü girişinde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirdi.

Otomobildeki M.C. ve T.F. ile Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı.

Sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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