Yozgat'ta cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Yozgat'ta cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ta cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta devrilen cenazesi aracının sürücüsü öldü, yaralanan yedek şoför hastaneye kaldırıldı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta devrilen cenazesi aracının sürücüsü öldü, yaralanan yedek şoför hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Sivas'a cenaze taşıyan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Yüksel Mustafa Tunçel (62) yönetimindeki 34 DOS 829 plakalı cenaze nakil aracı, D-200 karayolu Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Emin Öztürk (51) yaralandı.

Yaralı,112 sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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