Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu - Haberler
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Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu

AA, Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta çatıdan düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu

Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobilde hasara neden oldu.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü.

Araçlarda hasar oluşurken, otomobil sahibi Kamil Yılmaz, işten gelip aracını park ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımda komşumun ve benim aracımın üzerine kar kütlesi düşmüş. İki aracın da ön camları kırıldı, tavanında çökme oluştu." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat, Akdağ, kar, Güncel, Haberler

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