Yozgat'ta Çapanoğlu Camisi Çevre Düzenleme Projesi başlıyor
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Yozgat'ta Çapanoğlu Camisi Çevre Düzenleme Projesi başlıyor

15.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:46
Yozgat'ta Çapanoğlu Camisi Çevre Düzenleme Projesi başlıyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi'ndeki sorunların tamamen ortadan kalktığını, yapılan acele kamulaştırma ile kalan son binaların da yıkımına başlandığını söyledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Çapanoğlu Büyük Camisi Çevre Düzenleme Projesi'ndeki sorunların tamamen ortadan kalktığını, yapılan acele kamulaştırma ile kalan son binaların da yıkımına başlandığını söyledi.

Köse, makamında düzenlediği basın toplantısında, projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi ve Yozgat Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Yaklaşık 250 yıllık tarihi caminin çevresinin yaklaşık 3-4 yıldır harabe şeklinde bulunduğunu belirten Köse, "Bölgede kamulaştırma çalışması yapılmış birkaç mülk sahibi ile sorunlar yaşanmıştı. Müteahhit firma bir taraftan çalışmalarını sürdürürken, biz de bir taraftan sorunları çözmek için çalıştık. Acele kamulaştırma uygulamasının ardından mülk sahiplerine verilen 15 günlük sürenin dolmasıyla belediye ekiplerimiz bu binaların yıkımına başladı." dedi.

Köse, projenin 300 günde tamamlanacağını anımsatarak, "Yaklaşık 10 bin metrekare alanda uygulanan projede, kapalı otopark, kültür evi, kültür merkezi, aşevi, vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği sosyal alanlar olacak. Bu projede tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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