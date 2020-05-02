Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde, 18 gündür süren karantina kararı, Valilik kararıyla kaldırıldı.

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde, 18 gündür süren karantina kararı, Valilik kararıyla kaldırıldı.

Çandır köyünde, 14 Nisan'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında uygulamaya konulan karantina, sona erdi. Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Çekerek ilçesi Çandır köyünde, 18 gün önce ilan edilen karantinanın, yapılan tetkikler sonucu sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde ise dün ilan edilen karantina uygulaması devam ediyor.

Kaynak: DHA