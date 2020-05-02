Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı

Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı
02.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:53

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde, 18 gündür süren karantina kararı, Valilik kararıyla kaldırıldı.

YOZGAT'ın Çekerek ilçesine bağlı Çandır köyünde, 18 gündür süren karantina kararı, Valilik kararıyla kaldırıldı. 

Çandır köyünde, 14 Nisan'da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri kapsamında uygulamaya konulan karantina, sona erdi. Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Çekerek ilçesi Çandır köyünde, 18 gün önce ilan edilen karantinanın, yapılan tetkikler sonucu sonlandırılmasına karar verilmiştir" denildi.Çekerek ilçesine bağlı Gökdere köyünde ise dün ilan edilen karantina uygulaması devam ediyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Bülent Ersoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yozgat'ta, Çandır köyündeki karantina kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 21:05:05. #1.14#
title