Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapanlar, orman yangınlarına karşı uyarıldı
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Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapanlar, orman yangınlarına karşı uyarıldı

Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapanlar, orman yangınlarına karşı uyarıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapan vatandaşlara, orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapan vatandaşlara, orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Çamlık Milli Parkı'nda piknik yapan, mangal ve semaver ateşi yakan vatandaşları uyaran polisler, belediyenin yerleştirmiş olduğu mangal aparatları dışında ateş yakılmamasını ve ateşlerin mutlaka suyla söndürülmesini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Zekai Doğanay, piknik yapan bazı vatandaşların yaptığı hatalardan dolayı birçok ormanın yandığını söyledi.

Çamlık Milli Parkı'nda yerde ateş yakmanın yasak olduğunu belirten Doğanay,, "Ateşle işimiz bittiğinde suyla tamamen söndürmemiz gerekiyor. Yerlere sigara atmamamız gerekiyor ve özellikle şişeleri piknik yerinde bırakmıyoruz, ya çöp kutusuna atıyoruz ya da yanımızda götürüyoruz." dedi.

Piknik yapan vatandaşlardan Soner Solmaz da emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve daha dikkatli olmaları için uyarılar yapılıyor. Ben de dikkat ediyor ve tedbirlerimi almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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