Yozgat'ta, camilerin bağış kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı
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Yozgat'ta, camilerin bağış kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı

04.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:48
Yozgat'ta, camilerin bağış kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 6 camide bağış kutularındaki parayı çaldığı belirlenen 'Cami faresi' lakaplı Sebahattin Ş. (40) polis tarafından yakalandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 6 camide bağış kutularındaki parayı çaldığı belirlenen 'Cami faresi' lakaplı Sebahattin Ş. (40) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan Sebahattin Ş.'nin 3 ilde 24 camiden hırsızlık yaptığı belirlendi.

Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 6 camide bağış kutularındaki paraların çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, caminin açık penceresinden içeriye girerken ve kutudaki parayı alıp, kaçarken kameraya yansıdığı belirlendi. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüpheli Sebahattin Ş, dinlenme tesisinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kentte 6 camiden hırsızlık yapan şüphelinin, daha önce Ankara'da 18, Aksaray'da 4, Niğde'de 2 camiden aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Yozgat'ta, camilerin bağış kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı
Yozgat'ta, camilerin bağış kutularındaki parayı çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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