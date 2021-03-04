Yozgat'ta camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
04.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:20
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde camilerden yardım kutularındaki parayı çaldığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 camiden yardım kutularındaki paranın çalınmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarından failin S.Ş. (40) olduğunu belirledi.
Şüpheli, ilçedeki dinlenme tesisinde yakalandı.
S.Ş'nin Ankara, Aksaray, Niğde ve Nevşehir'de de karıştığı hırsızlık suçlarından arandığı, 40 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul