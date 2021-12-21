Yozgat'ta camiden Sakal-ı Şerif'i çalan zanlılar yakalandı

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın merkeze bağlı Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi'nde bulunan Sakal-ı Şerif'i çalan hırsızlık zanlıları yakalandı.

Osmanpaşa köyü Emirci Sultan Türbesi'nde bulunan Sakal-ı Şerif hırsızlar tarafından çalındı. Cami imamının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden Sakal-ı Şerif'i çalan kişilerin M.R.A. (33) ve A.Y. (17) olduğunu belirledi. Zanlılar, jandarma tarafından saklandıkları yerde çaldıkları Sakal-ı Şerif ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.Y. ise serbest bırakıldı.

Sakal-ı Şerif ise Osmanpaşa köyü cami görevlisine teslim edilirken kutsal emanetin birkaç gün içerisinde yeniden vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

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