Cadde ve sokaklar boş kaldı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti.

Evleri yürüme mesafesinde olanlar, bakkal, fırın ve marketlerde alışverişini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul