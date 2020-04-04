Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Yozgat'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü için alınan kararın ardından 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlulara da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.

Polis megafonundan sık sık "Sevgili Yozgatlar sağlığınız için evde kalın" anonsu yapıldı.

Alınan tedbirler sayesinde Yozgat halkının genci yaşlısıyla kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi de adeta sessizliğe büründü.

Kaynak: AA