Yozgat'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı

22.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:33
Yozgat'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı

Buz tutan gölde mahsur kalan kara gerdanlı dalgıç kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Buz tutan gölde mahsur kalan kara gerdanlı dalgıç kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Spor Vadisi'nde, buz tutan gölette bir dalgıç kuşunun hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kurumun yönlendirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzla kaplı gölet yüzeyinde yürüyerek dalgıç kuşuna ulaştı.

Hareket etmekte zorlanan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi kontrolünde Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Kuşu kurtaran itfaiye personeli Sefa Türkmen, "Cesaretimi topladım, Allah rızası için kuşu kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi için veteriner hekimliğe götüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Toygun Ateş Defne Samyeli
Spor Can Bartu Arda Turan Umut Bulut Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Pkk Türk İran Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:36:13. #1.14#
title