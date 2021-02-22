Yozgat'ta buz tutan göletteki kuşu itfaiye kurtardı

Buz tutan gölde mahsur kalan kara gerdanlı dalgıç kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Spor Vadisi'nde, buz tutan gölette bir dalgıç kuşunun hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kurumun yönlendirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzla kaplı gölet yüzeyinde yürüyerek dalgıç kuşuna ulaştı.

Hareket etmekte zorlanan kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi kontrolünde Yozgat Belediyesi Veteriner Hekimliğine götürüldü.

Kuşu kurtaran itfaiye personeli Sefa Türkmen, "Cesaretimi topladım, Allah rızası için kuşu kurtardım. Kuşta kısmi donmalar var, tedavisi için veteriner hekimliğe götüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul