Yozgat'ta buğday silosuna düşerek ölen teknisyen Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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Yozgat'ta buğday silosuna düşerek ölen teknisyen Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ta buğday silosuna düşerek ölen teknisyen Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşerek hayatını kaybeden teknisyen Metin Esen'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşerek hayatını kaybeden teknisyen Metin Esen'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Esen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

Metin Esen'n cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan Metin Esen (34), bakım onarım çalışması için girdiği buğday dolu siloda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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