Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
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Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti

Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Yozgat'ta bakım onarım çalışması yaptığı siloya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar beldesinde özel lisanslı depoculuk firmasında teknisyen olarak çalışan 34 yaşındaki Metin Esen, buğday dolu siloda bakım onarım çalışmasına başladı.

Esen'den bir daha haber alamayan iş arkadaşları, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan aramada teknisyen bulunamadı. Silodaki buğday, başka bir depoya boşaltılınca Esen'in cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ekiplerince siloda açılan delikten çıkartılan Esen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Yozgat Şubesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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