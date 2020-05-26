Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
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Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

YOZGAT'ta, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
26.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:04
YOZGAT'ta, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi, 2 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesine, Ankara'dan gelen bir ailedeki 2 kişide koronavirüs tespit edildi. Yaşanan bu gelişme sonrası, Yozgat İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Uygulamaya konulan karantina kararı, Cami hoparlöründen yapılan anonsla vatandaşlara duyuruldu.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Çıraderesi mahallemiz, bugün itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış, jandarma gözetimindedir. 13 Mayıs'ta Ankara'dan köye gelen iki kişi 21 Mayıs'ta hastalanıp hastaneye gidince yapılan testleri pozitif çıkmış. O nedenle mahalle karantinaya alındı" dedi.Daha önce karantina uygulanan Derbent köyünde herhangi bir sorun bulunmazken, köye 6 kilometre mesafede bulunan ve 65 kişinin yaşadığı Çıraderesi Mahallesinde karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar devam edeceği öğrenildi.

 


- Yozgat

Kaynak: DHA

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